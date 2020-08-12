Как сообщает Reuters со ссылкой на KGI Securities, около 70% заказов на производство смартфонов следующего поколения достанется Foxconn, но пока финансовая отчётность китайского подрядчика Apple демонстрирует не так много положительных сигналов. Чистая прибыль во втором квартале выросла в годовом сравнении на 34% до $779 млн, превзойдя ожидания аналитиков, но на направлении клиентских устройств, включая смартфоны, выручка упала на 15% из-за влияния коронавируса на рынок и производственные процессы.

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Источник изображения: Reuters

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В третьем квартале Foxconn ожидает двузначного сокращения совокупной выручки, на направлении клиентских устройств она сократится примерно на 10%. Зато уже в следующем году Foxconn ожидает увеличить норму прибыли с нынешних 5,91 до 7%. Компания не особо рассчитывает на улучшение американо-китайских отношений, а потому выстраивает для рынка США независимую цепочку поставок. Уже сейчас около 30% продукции Foxconn выпускается за пределами Китая, а в будущем эта доля будет только расти.