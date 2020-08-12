Сегодня NVIDIA вспоминала игры и железо 1999 года
Компания NVIDIA сдержала слово, и сегодня весь день со страниц Twitter вспоминала и игры и компьютерные комплектующие 1999 года. В качестве компьютера игровой конфигурации того времени она привела в пример систему на базе процессора Intel Pentium III с частотой 733 МГц, видеокартой NVIDIA GeForce 256 и 128 Мбайт оперативной памяти. Запускать игру предполагалось с использованием оптического привода CD-RW со скоростной формулой 8x/40x.
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Лежащий в основе GeForce 256 графический процессор NVIDIA данной ей самой себе властью провозгласила первым в мире GPU.
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Далее следует ностальгическая последовательность игр вроде Quake 3, Half-Life и System Shock. По замыслу NVIDIA, к первому сентября путешествие во времени завершится нашими днями, и основатель компании провозгласит начало новой эры игровой отрасли во время прямой трансляции с мероприятия GeForce Special Event, которое начнётся в 19 часов по московскому времени.
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