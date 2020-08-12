TSMC удалось привлечь до $9 млрд на разработки и расширение производства
Лучшим доказательством существования высокого спроса на услуги TSMC стало то, что компания не взялась снижать прогноз по выручке из-за предстоящего исключения HiSilicon из числа её клиентов. Выбывшего из-за американских санкций китайского гиганта быстро заменят другие компании, бизнес TSMC в результате не пострадает. Чтобы поспевать за растущим спросом, TSMC вынуждена вкладывать серьёзные средства в расширение производства. Как сообщает DigiTimes, совет директоров компании одобрил выделение ещё $5,27 млрд на расширение производства, исследования и закупку технологического оборудования.
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Этой суммой дело не ограничится. Зарубежная дочерняя структура по имени TSMC Global выпустит облигации на сумму $1 млрд и $3 млрд, соответственно. Полученные средства компания собирается направить на расширение производственных мощностей. К концу текущего года TSMC рассчитывает до 10% выручки получать от реализации 5-нм продукции, а в 2022 году начнёт выпуск 3-нм изделий. Они будут сходить с конвейера строящегося сейчас нового предприятия.
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