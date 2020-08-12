Компания Samsung Electronics хоть и снабжает свои смартфоны процессорами собственной разработки, модели на базе процессоров Qualcomm нередко демонстрируют более высокое быстродействие. Издание Business Korea сообщает, что на следующий год Samsung запланировала выпуск мобильных процессоров на базе архитектуры ARM Cortex-X, которые будут разработаны по её заказу.

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Источник изображения: Android Central

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Помимо передовых вычислительных ядер, эти процессоры получат графическую подсистему AMD с архитектурой RDNA, использование которой корейский гигант лицензировал некоторое время назад. Ускоряющие работу нейронных сетей процессоры тоже станут одним из приоритетов развития Samsung. На этом направлении численность привлечённого к разработкам персонала компания собирается увеличить в десять раз к 2030 году.