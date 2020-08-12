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AMD поможет Samsung создать процессор, превосходящий решения Qualcomm

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Компания Samsung Electronics хоть и снабжает свои смартфоны процессорами собственной разработки, модели на базе процессоров Qualcomm нередко демонстрируют более высокое быстродействие. Издание Business Korea сообщает, что на следующий год Samsung запланировала выпуск мобильных процессоров на базе архитектуры ARM Cortex-X, которые будут разработаны по её заказу.

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Источник изображения: Android Central

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Помимо передовых вычислительных ядер, эти процессоры получат графическую подсистему AMD с архитектурой RDNA, использование которой корейский гигант лицензировал некоторое время назад. Ускоряющие работу нейронных сетей процессоры тоже станут одним из приоритетов развития Samsung. На этом направлении численность привлечённого к разработкам персонала компания собирается увеличить в десять раз к 2030 году.

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terenty79
11:15
Как это зачем, анальное рабство ИИ. даже робот Бендер мечтал об этом, а уж могучий и не победимый Скайнет только этим и занимался похоже, как только до власти над людьми дорвался.
AMD поможет Samsung создать процессор, превосходящий решения Qualcomm
warmuza
11:15
Анальное Манипулирование Дистанционное
AMD поможет Samsung создать процессор, превосходящий решения Qualcomm
Lex001
11:14
Сколько вопили, сколько дразнили. А выпустили очередного клона "как у всех". Вот вообще ничем не выделяется на фоне конкурентов. Даже ценником
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11:13
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warmuza
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Сергей Светлый
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Lex001
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AMD поможет Samsung создать процессор, превосходящий решения Qualcomm
Alex TOPMAN
11:07
Цитата: "выдавать почти столько может и optane." Может, но это же чисто многопоточка. Внутри с банками памяти он работает как рейд 0 и с однопотоком ЦП тут сравнивать не очень корректно. Или тогда умн...
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