Раджа Кодури предвосхитил откровения об архитектурах Intel
В этом месяце Intel будет делиться информацией о перспективных архитектурах не только с трибун Hot Chips, которая начнёт работу на следующей неделе. Курирующий данное направление деятельности Раджа Кодури (Raja Koduri) со страниц Twitter поделился ещё одной важной датой – 13 августа. В этот день будет снят запрет на публикацию информации, которой компания поделилась с прессой на условиях конфиденциальности минувшей ночью.
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Законопослушные медийные партнёры Intel на этой неделе представят свои материалы по мотивам мероприятия, которое получило условное обозначение «День архитектора». По иллюстрации, приводимой Раджой Кодури, можно понять, что речь пойдёт о микроархитектуре Willow Cove, процессорах Tiger Lake, а также графических решениях семейства Xe. Компоновочные технологии, сетевые интерфейсы и программная экосистема тоже присутствовали в повестке мероприятия.
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