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Xiaomi готова заменить китайцев на роботов на своих сборочных предприятиях

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На мероприятии, посвящённом десятилетию компании, глава и основатель Xiaomi Лэй Дзюнь (Lei Jun), как сообщает Bloomberg, поделился планом по укреплению рыночных позиций этого китайского производителя электроники и бытовой техники. Совершить небольшую промышленную революцию Xiaomi собирается за счёт внедрения роботизированных производственных линий по сборке смартфонов. Человеческий труд на них почти не будет использоваться.

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Источник изображения: Xiaomi

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Инвестиционное подразделение Xiaomi в рамках подготовки к реализации новой концепции вложило деньги в 70 компаний, связанных либо с разработкой полупроводниковых компонентов, либо с автоматизацией производственных процессов. Спрос на роботизированные производственные линии вырос во время пандемии, поскольку многим производителям смартфонов в Китае пришлось сделать перерыв в работе предприятий. В долгосрочной перспективе применение роботов оправдывает себя и экономически, поскольку уровень оплаты труда в Китае сейчас не тот, что был ранее, и на длительном интервале рабочий обходится дороже робота.

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Теги

смартфоны xiaomi робототехника
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