Отсчёт NVIDIA по московскому времени привязан к вечеру первого сентября
Призывая вспомнить, как жилось любителям игр в 1999 году, компания NVIDIA опубликовала всю необходимую информацию не только на русском языке, но и в адаптированном с точки зрения часовых поясов варианте.
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Как выясняется, основатель и глава компании выступит в рамках прямой трансляции первого сентября в 19 часов по московскому времени. NVIDIA обещает с этого момента вступить в новую эру, поэтому из такого предисловия уже становится понятно, что речь пойдёт о новых видеокартах. Тем более, что само мероприятие называется GeForce Special Event.
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