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Отсчёт NVIDIA по московскому времени привязан к вечеру первого сентября

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Призывая вспомнить, как жилось любителям игр в 1999 году, компания NVIDIA опубликовала всю необходимую информацию не только на русском языке, но и в адаптированном с точки зрения часовых поясов варианте.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как выясняется, основатель и глава компании выступит в рамках прямой трансляции первого сентября в 19 часов по московскому времени. NVIDIA обещает с этого момента вступить в новую эру, поэтому из такого предисловия уже становится понятно, что речь пойдёт о новых видеокартах. Тем более, что само мероприятие называется GeForce Special Event.

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nvidia видеокарты ampere geforce rtx
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Strain
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LorDex
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Ну курс доллара он и стоимость вторички поднимет. Т.е. от релиза 2700 всё равно копеечка будет с оглядкой на текущий курс. Да и не угадаешь с ним никогда. Оптовики слышал в осенний курс заложили 100р ...
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Strain
17:15
добавил в ЧС бабу Зелю и Сяомишника и,вуаля!!!норм новостная стена
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grinberg
17:13
Да и как воюя этот танк всю игру не засветился.Только если АФК.Но тогда понятно,что он на базе)))
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E1nher1
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grinberg
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Błąčķ_Øvēŗłøřð
17:10
Голубцы тока о жопах и говорят ☝️😆
Стала известна дата анонса видеокарты GeForce RTX 3090 – 24 Гб быстрой памяти GDDR6X и начало продаж уже в сентябре
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