Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Apple получит первые 3-нм процессоры в 2022 году

9
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

По некоторым данным, компания Apple в ближайшие годы сохранит традицию становиться одним из первых клиентов TSMC при освоении очередной ступени литографии. В этом нет ничего удивительного: пока выручка Apple примерно на 50% зависит от смартфонов, а TSMC в сегменте смартфонов получает основную часть своей выручки.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Источник изображения: OptoCrypto

реклама

В первом квартале следующего года Apple рассчитывает получить от 40 до 45 тысяч процессоров A14 и A14X, выпущенных компанией TSMC по 5-нм технологии. Уже в 2022 году TSMC начнёт снабжать Apple 3-нм процессорами A16, которые будут применяться в смартфонах поколения iPhone 13. Новый техпроцесс на четверть повысит энергоэффективность изделий, а скорость переключения транзисторов увеличится всего на 10-15%. Строительство предприятия для выпуска 3-нм продукции уже идёт полным ходом. TSMC ранее отмечала, что пандемия на график ввода его в эксплуатацию никак не повлияла.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple литографическое производство полупроводники tsmc
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Apple получит первые 3-нм процессоры в 2022 году
9
Не только эталон: партнёры NVIDIA смогут предложить свои видеокарты Ampere в сентябре
+
В понедельник Intel расскажет о графической архитектуре Xe
5
OUKITEL C21 представлен официально – Helio P60, аккумулятор на 4000 мА*ч и Quad-камера по цене 90 долларов
5
AMD FX-9590 на частотах около 7.2 ГГц обновил серию серебряных рекордов
3
Рост курса акций Apple сделал Тима Кука миллиардером
6

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
210
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
102
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
65
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
97
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
44
Собираем недорогой компьютер на Ryzen 5 1600 и GeForce GTX 1660 для игровых хитов 2020 года
46
ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
22
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
63
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
2

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
12:28
Посмотрю еще раз, может что-то путаю. В игре точно было 1 ядро с "хвостами". Интересует только бенчмарк, сама игра у меня уже давно переведена на мод с кучей мелких доработок. Сейчас у меня видеока...
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
E1nher1
12:26
Не, зов Припяти четко грузит все ядра на 100%. Именно бенчмарк. Сама игра грузит 1.5 ядра
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
Kopcheniy
12:26
А в 3DNews написали так: "Только в первом квартале следующего года этот заказчик закупит у TSMC от 40 до 45 тысяч пластин с 5-нм процессорами, как ожидает источник." Вот это уже более логично звучит...
Apple получит первые 3-нм процессоры в 2022 году
Григорий Пантюхов
12:25
Ну не знаю, посмотрел тесты, купил на все три компа noctua, проблем нет:)
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
Kopcheniy
12:24
В Зов Припяти, насколько я успел понять, тоже грузится только одно ядро, а остальные процентов на 20, это я еще на Xeone успел заметить. По частоте - прогоню на 4.3 ГГц, после попробую на 4.7, ибо вы...
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
warmuza
12:24
Трудности перевода не иначе. Автор, похоже, не понимает о чём пишет.
Apple получит первые 3-нм процессоры в 2022 году
E1nher1
12:24
Если бы у меня были хотя бы зимние сапоги , а не одежда из секенда...
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
E1nher1
12:23
Гонял бенч на 2700К в 4.7 ГГц, жаль, что на 5 ГГЦ в свое время не прогнал. Разгоню до 4ггц райзен и результаты скину. Но больше интересен бенч клеар Скай, там одно ядро грузится только.
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
Kopcheniy
12:22
Это количество реально ни о чем. Для выпуска в серию слишком мелко, а для тестирования можно обойтись и меньшим количеством.
Apple получит первые 3-нм процессоры в 2022 году
warmuza
12:21
Да чётко же написано: 40 до 45 тысяч процессоров)
Apple получит первые 3-нм процессоры в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем