По некоторым данным, компания Apple в ближайшие годы сохранит традицию становиться одним из первых клиентов TSMC при освоении очередной ступени литографии. В этом нет ничего удивительного: пока выручка Apple примерно на 50% зависит от смартфонов, а TSMC в сегменте смартфонов получает основную часть своей выручки.

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Источник изображения: OptoCrypto

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В первом квартале следующего года Apple рассчитывает получить от 40 до 45 тысяч процессоров A14 и A14X, выпущенных компанией TSMC по 5-нм технологии. Уже в 2022 году TSMC начнёт снабжать Apple 3-нм процессорами A16, которые будут применяться в смартфонах поколения iPhone 13. Новый техпроцесс на четверть повысит энергоэффективность изделий, а скорость переключения транзисторов увеличится всего на 10-15%. Строительство предприятия для выпуска 3-нм продукции уже идёт полным ходом. TSMC ранее отмечала, что пандемия на график ввода его в эксплуатацию никак не повлияла.