В понедельник Intel расскажет о графической архитектуре Xe
Трансляция виртуальных сессий Hot Chips в этом году будет проходить в сложных условиях – прежде всего, мероприятие перешло в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса. Для компании Intel дополнительными сложностями стали недавние перестановки в верхнем эшелоне менеджмента, а также уход из штата разработчика процессорных архитектур Джима Келлера (Jim Keller), который на этом мероприятии должен был выступать. Теперь его подменит друг и коллега Раджа Кодури (Raja Koduri), который выступит с докладом в ближайший понедельник.
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Если Кодури будет говорить преимущественно об общих вопросах, связанных с процессорными архитектурами и стратегией Intel, то его коллеги в рамках отдельных докладов расскажут о мобильных 10-нм процессорах Intel Tiger Lake и 10-нм серверных процессорах Ice Lake, новых программируемых матрицах Agilex и архитектуре графических решений Xe. Хотелось бы верить, что в последнем случае всё не ограничится интегрированной в центральные процессоры графикой, и какое-то внимание будет уделено дискретным решениям.
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