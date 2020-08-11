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AMD FX-9590 на частотах около 7.2 ГГц обновил серию серебряных рекордов

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Попытку напомнить любителям разгона о потенциале процессоров семейства AMD FX на этой неделе предпринял австралийский оверклокер Unity of Saints, который процессор FX-9590 до частоты 8.1 ГГц разогнал без вычислительной нагрузки под жидким азотом. В модельном зачёте такой результат соответствует лишь одиннадцатому месту. Количество активных ядер пришлось уменьшить с восьми до шести штук.

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Источник изображения: HWBot, Unity of Saints

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Когда подключились все восемь ядер и вычислительная нагрузка, то сохранять стабильность процессор смог только на частотах около 7.2 ГГц. В подобном режиме ему удалось занять второе место в модельном зачёте в тесте HWBot x265 1080p с результатом 30,457 кадров в секунду, второе место в Cinebench R11.5 с результатом 12,41 балла, а также второе место в Cinebench R15 с результатом 1127 баллов. В последнем случае частота процессора не превышала 7128 МГц.

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Теги

amd экстремальный разгон amd fx vishera
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