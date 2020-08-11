Подгоняемые оптимизмом, порождённым квартальным отчётом, акции Apple сейчас выросли в цене до уровня, который отделяет капитализацию от достижения $2 трлн всего лишь пятипроцентным разрывом. Поскольку компенсационный пакет генерального директора Apple привязан к динамике курса акций и другим показателям, это вполне позволяет открыть Тиму Куку (Tim Cook) дверь в клуб миллиардеров, как отмечает Bloomberg.

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Источник изображения: Bloomberg

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Конечно, Илон Маск (Elon Musk) или Джефф Безос (Jeff Bezos) могут похвастать более внушительным состоянием, но они являются основателями и крупными акционерами своих компаний (Tesla и Amazon), а Тим Кук – это наёмный менеджер, который возглавил Apple в 2011 году после отхода от дел покойного ныне Стива Джобса (Steve Jobs). Тим Кук работал в Apple с 1998 года, именно на период до вступление в должность генерального директора пришлась основная часть опционов, которая позволила ему к текущему моменту обладать 847 969 акциями компании. Их текущая стоимость не превышает $375 млн.

Как уточняет Bloomberg, дивиденды, разного рода выплаты и доход от продажи акций Apple принесли Куку не менее $650 млн, а очередной опцион в этом месяце увеличит его личное благосостояние ещё на $100 млн. Таким образом, в этом году Кук станет долларовым миллиардером. В 2015 году глава Apple заявил, что намеревается раздать основную часть своего состояния на нужды благотворительности.