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Японский образовательный сектор подогревает спрос на хромбуки

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Если одни поставщики компонентов говорят о скором исчерпании потенциала рынка ноутбуков, который показывал рост всё первое полугодие, то другие испытывают оптимизм и по поводу третьего квартала. Причины подобных разногласий взялись пояснить специалисты DigiTimes Research.

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Источник изображения: AMD

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Специфика текущей ситуации на рынке ноутбуков, как поясняет источник, заключается в растущем спросе на «ученические» модели для образовательной системы Японии. В этой стране действует государственная программа, по условиям которой все учащиеся младших и средних классов должны получить по ноутбуку для дистанционного обучения. Пандемия ускорила реализацию этого проекта, и только японский рынок создаст в третьем квартале спрос на 3,5 млн ноутбуков. Японские власти выделили на оснащение школьников ноутбуками примерно $3 млрд, но примерно 70% закупаемых моделей будут использовать операционную систему Google Chrome OS и бюджетные процессоры.

Концентрация спроса на направлении «хромбуков» уже привела к дефициту ЖК-панелей типоразмера 11.6 дюйма и компонентов системы питания. Компания Intel тоже не стала заметно увеличивать объёмы поставок не очень выгодных процессоров Pentium и Celeron, поэтому производители «хромбуков» стали чаще отдавать предпочтение процессорам других марок.

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аналитика ноутбуки chromebook
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