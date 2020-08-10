Предстоящее исключение Huawei из числа клиентов TSMC не оказало негативного влияния на годовой прогноз по выручке, но это не значит, что на краткосрочном отрезке потерь не удастся избежать. По крайней мере, как гласит свежий месячный отчёт компании, в июле TSMC последовательно сократила выручку на 12,3%. Влияние заказов Huawei, которые TSMC должна успеть выдать до 15 сентября, в данном случае наверняка наложилось на поведение клиентов в серверном сегменте. Они сформировали запасы компонентов ещё в первом полугодии, а потому в первый месяц второго полугодия не были предрасположены к новым покупкам.

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Источник изображения: TSMC

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К слову, в годовом сравнении июльская выручка TSMC всё равно выросла на 25%, поэтому среднесрочная динамика финансовых показателей компании остаётся положительной. За первые семь месяцев этого года компании удалось увеличить выручку на 33,6%.