Хорошая новость скрасит утро понедельника для тех, кто не готов приплачивать за материнскую плату или не ждёт от судьбы подарков в виде полотенца с логотипом AMD. На известном интернет-аукционе процессоры AMD Renoir в исполнении Socket AM4 теперь доступны к заказу без какой-либо дополнительной «нагрузки». Более того, продавец обещает отправить их бесплатно в любую точку мира.

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Источник изображения: eBay

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Остаётся только определиться, готов ли покупатель потратить обозначенные суммы: Ryzen 7 Pro 4750G оценивается в $570 (почти 42 тысячи рублей), Ryzen 5 Pro 4650G потребует $400 (более 29 тысяч рублей). В качестве ожидаемого срока доставки в Россию указывается период с 28 августа по 22 октября. Доставка бесплатная, но может затянуться. Напомним, что данные процессоры могут появиться в российской рознице по официальным каналам уже в этом месяце.