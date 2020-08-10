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Процессоры AMD Ryzen серии Renoir доступны на интернет-аукционе

2
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Хорошая новость скрасит утро понедельника для тех, кто не готов приплачивать за материнскую плату или не ждёт от судьбы подарков в виде полотенца с логотипом AMD. На известном интернет-аукционе процессоры AMD Renoir в исполнении Socket AM4 теперь доступны к заказу без какой-либо дополнительной «нагрузки». Более того, продавец обещает отправить их бесплатно в любую точку мира.

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Источник изображения: eBay

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Остаётся только определиться, готов ли покупатель потратить обозначенные суммы: Ryzen 7 Pro 4750G оценивается в $570 (почти 42 тысячи рублей), Ryzen 5 Pro 4650G потребует $400 (более 29 тысяч рублей). В качестве ожидаемого срока доставки в Россию указывается период с 28 августа по 22 октября. Доставка бесплатная, но может затянуться. Напомним, что данные процессоры могут появиться в российской рознице по официальным каналам уже в этом месяце.

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Виктор Шторм
07:28
На самом деле автор прав. С 1066 на 2060 переходить не много смысла, ибо старушка всё ещё тянет в 1080р. Но ладно он ждал бы 3000 серию, так нет же! Говорит и её пропущу, мол буду ждать 40хх или 50хх....
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Виктор Шторм
07:24
Давай расскажи где не хватает и мы улыбнёмся. Только без лучиков плиз, для них 2060 действительно слабовата.
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mo3ulla
07:21
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owzod
07:16
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nonses84
07:14
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Виталий
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