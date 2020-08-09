Renoir против Intel: полная версия сравнительной таблицы по версии AMD
В служебном разделе сайта AMD к моменту начала продаж настольных процессоров Renoir созрел сводный документ по процессорам серий Ryzen Pro и Athlon Pro, который описывает их конкурентное позиционирование. Как подчёркивает сама AMD, противопоставление той или иной модели конкурента может основываться не только на уровне быстродействия, поэтому делать выводы о производительности конкретных процессоров на базе этой таблицы не следует.
реклама
реклама
Таблица примечательна тем, что в ней нет ни одного 14-нм процессора AMD, а все упоминаемые в ней процессоры Intel выпускаются именно по 14-нм технологии. Вероятными противниками настольных версий Renoir считаются процессоры Intel Comet Lake, модели поколения Picasso соперничают с Intel Coffee Lake Refresh.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила