В служебном разделе сайта AMD к моменту начала продаж настольных процессоров Renoir созрел сводный документ по процессорам серий Ryzen Pro и Athlon Pro, который описывает их конкурентное позиционирование. Как подчёркивает сама AMD, противопоставление той или иной модели конкурента может основываться не только на уровне быстродействия, поэтому делать выводы о производительности конкретных процессоров на базе этой таблицы не следует.

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Таблица примечательна тем, что в ней нет ни одного 14-нм процессора AMD, а все упоминаемые в ней процессоры Intel выпускаются именно по 14-нм технологии. Вероятными противниками настольных версий Renoir считаются процессоры Intel Comet Lake, модели поколения Picasso соперничают с Intel Coffee Lake Refresh.