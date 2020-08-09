Редактор немецкого ресурса 3DCenter с характерной для себя обстоятельностью взялся обобщить статистику Mercury Research по рынку центральных процессоров за период с третьего квартала 2016 года по текущее время. Напомним, что недавно свежие данные за второй квартал этого года опубликовал ресурс Tom’s Hardware Guide, что и стало поводом к обновлению сводной статистики.

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Источник изображения: 3DCenter

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Если рассматривать настольный сегмент в отдельности, который преимущественно и интересует наших постоянных читателей, то можно обнаружить, что доля рынка Intel непрерывно сокращается с третьего квартала 2017 года. К тому времени представленные весной процессоры AMD Ryzen уже смогли набрать силу, позволившую в дальнейшем уверенными темпами теснить конкурента. Остаётся лишь добавить, что Intel по-прежнему продаёт четыре из пяти новых настольных процессоров, поэтому AMD предстоит серьёзная работа по сохранению прежних темпов экспансии своей продукции.