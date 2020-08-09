Выходные закономерно принесли новые рекорды экстремального разгона. Тайваньский энтузиаст Hicookie использовал инженерный образец процессора Intel Core i9-10900K, чтобы обновить рекорд Geekbench4 Multi Core. При помощи жидкого азота в материнской плате Gigabyte Z490 AORUS Master процессор удалось разогнать до 6963 МГц с сохранением активности десяти ядер и двадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, Hicookie

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Результат тестирования составил 65 495 баллов, что превосходит предыдущие достижения не только всех процессоров данной модели, но и всех процессоров с десятью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Hicookie

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В тесте Geekbench3 Single Core процессор занял третье место в модельном зачёте и шестнадцатое в абсолютном. Частота в данном случае была даже чуть выше – 6964 МГц.