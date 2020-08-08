AMD уже разрабатывает графический процессор Navi четвёртого поколения
Долгое время хранивший молчание японский блогер Komachi Ensaka прервал его, чтобы поведать новости о перспективных разработках AMD. Он разделяет предположение о том, что графические решения поколения Navi 3X будут использовать многокристальную компоновку. Он также сообщил, что в семействе Navi 2X появится графический процессор Navi 24, не особо углубляясь в дальнейшую специфику.
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Наконец, японский блогер утверждает, что AMD уже приступила к разработке графических решений семейства Navi 4X с архитектурой RDNA 4 (или какой-то другой), и первенцем серии может стать графический процессор Navi 41. По всей видимости, подобные графические продукты появятся не ранее 2022 года, а то и позже. Попутно сообщается, что центральные процессоры Raphael будут использовать архитектуру AMD Zen 4, хотя эта информация ещё требует уточнения.
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