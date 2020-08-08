Образцы процессоров Intel Jasper Lake замечены в базе данных SiSoftware
Изначально планировалось, что 10-нм процессоры Intel Jasper Lake появятся в текущем году, образцы даже были замечены в таможенной базе данных, но после откровений компании о задержке внедрения 7-нм техпроцесса можно ожидать чего угодно. Jasper Lake – это дешёвые экономичные процессоры, на которых Intel много не заработает, поэтому в угоду изменившимся приоритетам их дебют может задержаться.
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Упоминания об образцах Jasper Lake, с другой стороны, можно встретить в базе данных SiSoftware. Они отметились там 14 июля текущего года, а затем и в августе. Имеющиеся записи позволяют обсуждать преимущественно характеристики графической подсистемы. Она содержит 128 шейдерных процессоров, распределённых по 16 исполнительным блокам. Частота графической подсистемы варьируется от 450 до 750 МГц, если судить по имеющимся записям.
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