Phenom XLT: редкий процессор AMD позирует на фото
Редактор популярного американского сайта AnandTech со страниц Twitter продемонстрировал фото редкого процессора AMD, который своим суффиксом напоминает комплектацию какого-то автомобиля – сочетание «Phenom XLT» вряд ли встречалось на практике большинству наших читателей.
реклама
реклама
Как поясняют автор публикации и его подписчики в обсуждении под фото, эта модель Phenom II X4 на снимках экрана CPU-Z фигурировала под обозначением Phenom FX-5400, а выпускалась она для нужд сегмента встраиваемых решений. Процессор поколения Deneb с четырьмя ядрами мог предложить частоту 2.2 ГГц и уровень TDP не более 65 Вт, он выпускался по 45-нм технологии.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила