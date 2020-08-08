Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Phenom XLT: редкий процессор AMD позирует на фото

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Редактор популярного американского сайта AnandTech со страниц Twitter продемонстрировал фото редкого процессора AMD, который своим суффиксом напоминает комплектацию какого-то автомобиля – сочетание «Phenom XLT» вряд ли встречалось на практике большинству наших читателей.

реклама

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Источник изображения: Twitter, Ian Cutress

реклама

Как поясняют автор публикации и его подписчики в обсуждении под фото, эта модель Phenom II X4 на снимках экрана CPU-Z фигурировала под обозначением Phenom FX-5400, а выпускалась она для нужд сегмента встраиваемых решений. Процессор поколения Deneb с четырьмя ядрами мог предложить частоту 2.2 ГГц и уровень TDP не более 65 Вт, он выпускался по 45-нм технологии.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd phenom ii x4 deneb
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Phenom XLT: редкий процессор AMD позирует на фото
+
В семействе NVIDIA Ampere появится видеокарта с 20 Гбайт памяти типа GDDR6X
22
AMD Phenom II X2 570 BE на частоте 6621 МГц отличился в wPrime 1024M
2
SMIC третий раз за год увеличивает план по капитальным расходам
+
DDR4-6118: новый рекорд разгона памяти для процессоров AMD серии Ryzen 5
4
GeForce RTX 2080 Ti на частотах 2685/16800 МГц обновила рекорд 3DMark11 Performance
6

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 39
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 47
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 33
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

AMD снова переиграла Intel - вышли новые Ryzen XT
125
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
39
Восемь причин "за" и "против" апгрейда в августе 2020
46
3 главные причины, по которым никогда нельзя связываться с комплектующими, бывшими в употреблении
86
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
24
Сравнительное тестирование двух ноутбуков - HP ProBook 440 G4 и HP ProBook 455 G3
8
Битва четырехъядерников: AMD Phenom II X4 955 Black Edition против Intel Core i3-8100
4

Сейчас обсуждают

Inraz
05:29
Я, би веад В Укрвину. литий. Зпрасф. С Вас, 100К.
42 смартфона Xiaomi попали в финальный список обновления второй волны MIUI 12 – полный перечень устройств и сроки выхода
fantazer
05:25
Так там и там ест все типа страье, но мне кажется тебе просто лень
Статистика операционных систем Windows за август
Inraz
05:23
В материи.
42 смартфона Xiaomi попали в финальный список обновления второй волны MIUI 12 – полный перечень устройств и сроки выхода
Inraz
05:23
Темная материя. Вот. Расширились
42 смартфона Xiaomi попали в финальный список обновления второй волны MIUI 12 – полный перечень устройств и сроки выхода
fantazer
05:22
посмотрим на этот тест когда АМД смогет половину от Интел
Очередная уязвимость процессоров Intel позволит хакерам поджаривать системы пользователей
Inraz
05:21
Дебид. Я,
42 смартфона Xiaomi попали в финальный список обновления второй волны MIUI 12 – полный перечень устройств и сроки выхода
Inraz
05:20
Не Долетит. Сука.
42 смартфона Xiaomi попали в финальный список обновления второй волны MIUI 12 – полный перечень устройств и сроки выхода
Inraz
05:15
Илон. Тма врежься
42 смартфона Xiaomi попали в финальный список обновления второй волны MIUI 12 – полный перечень устройств и сроки выхода
fantazer
05:13
https://www.youtube.com/watch?v=WRgadlBsUh4
Очередная уязвимость процессоров Intel позволит хакерам поджаривать системы пользователей
Inraz
05:12
Раша. Скажет. Не долетит. Я, скажу. Да. Марс.
42 смартфона Xiaomi попали в финальный список обновления второй волны MIUI 12 – полный перечень устройств и сроки выхода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем