Редактор популярного американского сайта AnandTech со страниц Twitter продемонстрировал фото редкого процессора AMD, который своим суффиксом напоминает комплектацию какого-то автомобиля – сочетание «Phenom XLT» вряд ли встречалось на практике большинству наших читателей.

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Источник изображения: Twitter, Ian Cutress

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Как поясняют автор публикации и его подписчики в обсуждении под фото, эта модель Phenom II X4 на снимках экрана CPU-Z фигурировала под обозначением Phenom FX-5400, а выпускалась она для нужд сегмента встраиваемых решений. Процессор поколения Deneb с четырьмя ядрами мог предложить частоту 2.2 ГГц и уровень TDP не более 65 Вт, он выпускался по 45-нм технологии.