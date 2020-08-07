Предполагаемой основой «полупроводникового суверенитета» Китая является шанхайская компания SMIC, выпускающая процессоры по 14-нм технологии. Для освоения 12-нм технологии ей требуется больше средств, и она привлекает их как у государственных фондов, так и у частных инвесторов через размещение акций на бирже. Пополнение бюджета компании, по словам Nikkei Asian Review, позволило ей увеличить план по капитальным расходам на год до $6,7 млрд.

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Источник изображения: Bloomberg

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Это уже третье увеличение бюджета на капитальное строительство с начала текущего года. Первоначально закладывались $3,1 млрд, потом план был увеличен до $4,3 млрд, а теперь речь идёт уже о сумме в $6,7 млрд. Кстати, в неё не вошли предполагаемые расходы на строительство предприятия в Пекине, которое будет заниматься выпуском 28-нм изделий. Опрошенные Nikkei эксперты предполагают, что резкое увеличение капитальных затрат имеет отношение к увеличенным объёмам закупки литографического оборудования. Во-первых, оно нужно для расширения производства. Во-вторых, сформировать запас лишним не будет, учитывая непредсказуемость внешнеполитических факторов. Руководство SMIC публично выражает готовность следовать требованиям американских санкций, и хотя об этом прямо не говорится, Huawei в этом случае может потерять и SMIC в качестве ключевого подрядчика для выпуска процессоров HiSilicon.