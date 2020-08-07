На первый взгляд, двенадцатое место в мировом рейтинге разгона памяти типа DDR4 - это не такое уж серьёзное достижение, если с подобным пренебрежением вообще можно говорить об эксперименте, подразумевающим использование жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, baby-j

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Специфика этого рекорда заключается в том, что он соответствует второму месту среди всех процессоров AMD, а также первому месту среди всех процессоров серии Ryzen 5. Если быть точнее, использовался недавно представленный процессор Ryzen 5 PRO 4650G семейства Renoir, которому сила индийской инженерной мысли привила способность неплохо разгонять память. Режим DDR4-6118 с таймингами 26-26-26-52-127-1 был получен на единственном модуле объёмом 16 Гбайт. Это тоже не совсем обычно, поскольку в большинстве случаев оверклокеры используют модули объёмом 8 Гбайт. Здесь действует правило: чем меньше памяти, тем выше стабильность при разгоне.