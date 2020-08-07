GeForce RTX 2080 Ti на частотах 2685/16800 МГц обновила рекорд 3DMark11 Performance
Даже если видеокарты NVIDIA поколения Ampere выйдут в текущем квартале, партнёрам компании потребуется какое-то время на создание модификаций, способных наилучшим образом зарекомендовать себя в условиях экстремального разгона. В случае с GeForce RTX 2080 Ti такая видеокарта уже есть, она разработана маркой GALAX, и активно используется мастерами криогенного разгона. Шведский энтузиаст Rauf с её помощью обновил рекорд 3DMark11 Performance среди одиночных графических плат.
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При помощи жидкого азота частоты видеокарты удалось повысить до 2685/16800 МГц, а компанию её составил серийный экземпляр центрального процессора Intel Core i9-10900K. Последний был разогнан до 6950 МГц с сохранением активности всех десяти ядер и двадцати потоков.
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К слову, оперативная память в данной конфигурации тоже охлаждалась жидким азотом. В основу стенда легла материнская плата Asus ROG Maximus XII Apex на базе набора логики Intel Z490. Полученные в тесте 58 503 балла являются лучшим результатом 3DMark11 Performance не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт.
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