К началу августа мало кто сомневался, что настольные версии гибридных процессоров AMD Renoir доберутся до розницы отдельно от готовых компьютеров, но японские магазины и здесь смогли выделиться, объявив о начале продаж новинок серии Ryzen Pro 4000G с одиннадцати утра местного времени субботы, 8 августа.

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Источник изображения: Tsukumo_eX

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Предварительный заказ на покупку этих процессоров оставить нельзя. Более того, они будут продаваться исключительно в комплекте с совместимой материнской платой. Проблема даже не в вопросах совместимости новых процессоров с существующими платами, просто данные процессоры изначально предназначались для OEM-рынка, а потому продавцы в некоторых случаях связаны с поставщиками определёнными обязательствами. Видимо, связка из процессора и материнской платы уже даёт право считать соответствующую сделку реализацией в составе готового компьютера.

Пластиковый блистер, помимо самого процессора, содержит наклейку на корпус системного блока. Остаётся наблюдать, какими причудами будет сопровождаться вывод данных процессоров на рынки других регионов.