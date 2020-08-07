До розницы процессоры AMD Ryzen Pro 4000G добрались в минималистичной упаковке
К началу августа мало кто сомневался, что настольные версии гибридных процессоров AMD Renoir доберутся до розницы отдельно от готовых компьютеров, но японские магазины и здесь смогли выделиться, объявив о начале продаж новинок серии Ryzen Pro 4000G с одиннадцати утра местного времени субботы, 8 августа.
реклама
реклама
Предварительный заказ на покупку этих процессоров оставить нельзя. Более того, они будут продаваться исключительно в комплекте с совместимой материнской платой. Проблема даже не в вопросах совместимости новых процессоров с существующими платами, просто данные процессоры изначально предназначались для OEM-рынка, а потому продавцы в некоторых случаях связаны с поставщиками определёнными обязательствами. Видимо, связка из процессора и материнской платы уже даёт право считать соответствующую сделку реализацией в составе готового компьютера.
Пластиковый блистер, помимо самого процессора, содержит наклейку на корпус системного блока. Остаётся наблюдать, какими причудами будет сопровождаться вывод данных процессоров на рынки других регионов.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила