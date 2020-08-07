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AMD теперь отстаёт от Intel по капитализации всего в два раза

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Преодолев планку в $86, акции AMD обеспечили достижение важного рубежа – капитализация компании теперь превышает $100 млрд. Поскольку акции Intel после откровений о задержке с освоением 7-нм технологии упали в цене, по капитализации процессорный гигант теперь превосходит конкурента примерно в два раза.

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Источник изображения: Google

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За предыдущие 12 месяцев акции AMD подорожали в три раза, с начала текущего календарного года – на 86%, за десять лет – в одиннадцать раз. Руководству компании удалось добиться стабильного увеличения выручки и прибыли, а также отвоевать у конкурента рыночные позиции. Пусть в последнем отношении исторические максимумы ещё не достигнуты, но ситуация для AMD складывается благоприятным образом.

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