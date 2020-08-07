Дебют мобильных 10-нм процессоров Tiger Lake компания Intel наметила на второе сентября. Редактор сайта WCCFTech получил доступ к служебной документации Intel, в которой описывается график подготовки этих процессоров к дебюту. Согласно этому документу, первые инженерные образцы Tiger Lake появились ещё в сентябре прошлого года, к началу апреля они уступили место квалификационным, а серийное производство стартовало в начале июня.

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Источник изображения: WCCFTech

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Первая неделя августа дала старт поставкам товарных процессоров партнёрам Intel, которые будут на их основе производить ноутбуки. Вряд ли это позволит предложить готовые ноутбуки на основе Tiger Lake к началу сентября, когда состоится анонс процессоров этого семейства, но к осени новинки появятся в продаже, если не помешают форс-мажорные обстоятельства.