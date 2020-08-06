ADATA оценила кабель питания для видеокарты с подсветкой в 3999 рублей
В линейке аксессуаров XPG марки ADATA появился удлинительный кабель для восьмиконтактного разъёма дополнительного питания видеокарт, оснащённый ARGB-подсветкой. Подобные изделия предлагают многие производители аксессуаров. По сути, всеми цветами радуги в данном случае раскрашиваются световоды, накладываемые на сам кабель питания, но в темноте внутри корпуса системного блока эти нюансы не так заметны.
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ADATA оценила данный кабель в 3999 рублей, за 4190 рублей можно приобрести оснащённый ARGB-подсветкой 24-контактный удлинитель для кабеля питания материнской платы. Оба кабеля снабжаются фирменным контроллером, который позволяет выбирать между восемью монохромными режимами, восемью динамическими режимами работы подсветки, а также восемью скоростями переключения подсветки.
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Если же материнская плата поддерживает функцию управления ARGB-подсветкой, то все заботы можно переложить на неё. Обеспечивается совместимость с фирменными технологиями Asus, Gigabyte, MSI и ASRock. Кабель для видеокарты имеет длину 150 мм, аналогичный размер предлагает и удлинитель для подключения материнской платы.
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