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Бюджетные модели AMD Matisse отличились в разгоне на частотах около 5.7 ГГц

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Китайский энтузиаст Takukou взялся за разгон недорогих процессоров семейства Matisse, подняв частоты до уровня 5.7 ГГц при помощи жидкого азота. Модели Ryzen 3 3100, например, удалось показать лучший результат среди себе подобных в тесте wPrime 1024M (1 минута 43,633 секунды) на частоте 5700 МГц при активности четырёх ядер и восьми потоков.

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Источник изображения: HWBot, Takukou

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Процессор Ryzen 3 3300X смог при помощи идентичного способа охлаждения покорить рубеж 5725 МГц в тесте Geekbench3 Multi Core с результатом 30 468 баллов который является лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с четырьмя ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Takukou

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На указанной частоте процессор сохранял активность четырёх ядер и восьми потоков. Возвращаясь к достижениям Ryzen 3 3100, можно отметить обновление модельного рекорда Cinebench R15 до 1492 баллов при частоте 5650 МГц.

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Теги

amd экстремальный разгон matisse ryzen 3 3300x ryzen 3 3100
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