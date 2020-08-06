Китайский энтузиаст Takukou взялся за разгон недорогих процессоров семейства Matisse, подняв частоты до уровня 5.7 ГГц при помощи жидкого азота. Модели Ryzen 3 3100, например, удалось показать лучший результат среди себе подобных в тесте wPrime 1024M (1 минута 43,633 секунды) на частоте 5700 МГц при активности четырёх ядер и восьми потоков.

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Источник изображения: HWBot, Takukou

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Процессор Ryzen 3 3300X смог при помощи идентичного способа охлаждения покорить рубеж 5725 МГц в тесте Geekbench3 Multi Core с результатом 30 468 баллов который является лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с четырьмя ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Takukou

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На указанной частоте процессор сохранял активность четырёх ядер и восьми потоков. Возвращаясь к достижениям Ryzen 3 3100, можно отметить обновление модельного рекорда Cinebench R15 до 1492 баллов при частоте 5650 МГц.