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Слухи о дефиците процессоров AMD сильно преувеличены

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Ресурс WCCFTech взялся за несвойственную ему функцию – выяснить, насколько ситуация с нехваткой мобильных процессоров AMD для нужд производителя ноутбуков XMG отражает картину поставок по отрасли в целом. Официальный ответ AMD упоминал только о высоком спросе и рекордных темпах увеличения объёмов поставок этих процессоров.

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Источник изображения: AMD

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Процессоры Renoir действительно оказались самыми популярными в ассортименте мобильных решений AMD во втором квартале, как выяснили представители сайта WCCFTech по неофициальным каналам. В последовательном сравнении объёмы поставок Renoir за квартал увеличились втрое. Проблемы XMG первоисточник склонен связывать с ошибками планирования спроса, но даже в этой ситуации затруднения должны носить временный характер.

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