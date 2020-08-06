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Инвесторами ARM могли бы стать TSMC и Foxconn

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Интрига вокруг возможной продажи активов ARM усиливается. Как сообщает Nikkei Asian Review, владеющая разработчиком японская корпорация SoftBank соответствующие предложения сделала не только NVIDIA, но и TSMC, Foxconn, Apple и даже Qualcomm. Об интересе последней источник ничего не сообщает, но NVIDIA, как утверждается, готова получить ARM только целиком. Зато TSMC и Foxconn могли бы стать владельцами только части активов ARM, что в большей степени соответствует интересам самой SoftBank, желающей сохранить контроль над компанией.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Источник поясняет, что продажа активов ARM – не единственный шанс SoftBank выручить деньги. Не снимается с повестки дня и публичное размещение акций, но этот вариант потребует времени. Apple и Samsung свою заинтересованность в покупке активов ARM уже опровергли. Собственно, TSMC на запрос Nikkei Asian Review тоже ответила, что не планирует инвестировать в ARM, но не стала комментировать, велись ли между компаниями соответствующие переговоры.

Главы SoftBank и Foxconn состоят в приятельских отношениях, но поможет ли это заключить сделку по продаже части активов ARM, сказать сложно. В своё время Foxconn вложилась в активы Sharp, но тогда компания была заинтересована в контроле над поставками жидкокристаллических дисплеев для собственных нужд. Foxconn производит много устройств на базе процессоров с архитектурой ARM, но это не означает, что она сильно заинтересована в инвестициях. Представители Foxconn на запрос японского издания ничего не ответили.

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