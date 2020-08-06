Информацией об архитектуре процессоров Tiger Lake компания Intel поделится 13 августа
В соответствии с требованиями санитарной безопасности, корпорация Intel свои ближайшие мероприятия будет проводить в виртуальной форме, поэтому потенциальные зрители получают уведомления заранее. На 13 августа намечена трансляция с выступления Раджи Кодури (Raja Koduri), который является ведущим специалистом Intel по архитектурам. Американский сайт AnandTech предполагает, что речь пойдёт об архитектуре Willow Cove процессоров Tiger Lake и их графике Intel Xe (Gen 12).
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Непосредственно дебют данных процессоров намечен на второе сентября – день, когда было всё у нас всерьёз, согласно известной песне. Это мероприятие уже отмечено в публичном календаре Intel для инвесторов, оно тоже пройдёт в виртуальной форме, но список участников не приводится. Процессоры Tiger Lake выпускаются по 10-нм технологии, они предназначены для использования в мобильных компьютерах.
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