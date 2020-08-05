Samsung будет выпускать компоненты по заказу Google и Cisco
Слухи приписывают компании Samsung наличие проблем с выполнением заказов на выпуск 5-нм модемов Qualcomm, но представители корейской компании на отчётном мероприятии без упоминания непосредственно американского заказчика сообщили, что с освоением 5-нм технологии всё в порядке. Корейское издание ET News сообщает, что Samsung удалось получить контракты Cisco и Google на выпуск электронных компонентов.
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Специфика взаимоотношений с этими двумя клиентами заключается в том, что они ещё и доверили Samsung разработку необходимых компонентов, а не только их производство. Для Cisco компания Samsung будет изготавливать некие изделия, используемые в телекоммуникационном оборудовании, а Google понадобились датчики для носимых устройств, учитывающие движения пользователя. По какой технологии и в каких количествах Samsung будет изготавливать эти компоненты, источник не уточняет.
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