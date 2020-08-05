Статистика MindFactory может рисовать одно, а сама компания AMD привыкла доверять отчётам Mercury Research. Данные свежих исследований этого агентства публикует ресурс Tom’s Hardware Guide, заявляя о достижении долей рынка AMD максимального значения с 2013 года.

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Источник изображения: Tom’s Hardware Guide

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В настольном сегменте доля AMD достигла 19,2%, увеличившись на 2,1 процентных пункта за год и на 0,6 процентных пункта в последовательном сравнении. В мобильном сегменте доля AMD чуть выше – 19,9%, да и динамика её увеличения более стремительная – сразу на 5,8 процентных пункта за год. Возможно, в этом сегменте AMD помогли как маркетинговые усилия, так и проблемы конкурента с поставками мобильных процессоров из-за дефицита производственных мощностей. В этом квартале, впрочем, конкурирующие компании могут поменяться ролями из-за ограниченности производственных возможностей TSMC по выпуску 7-нм процессоров.

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Источник изображения: Tom’s Hardware Guide

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К слову, в серверном сегменте AMD по итогам второго квартала заняла только 5,8% рынка, если опираться на статистику Mercury Research. Очевидно, заявляя о контроле более 10% серверного рынка, AMD опирается на данные IDC или какого-то другого источника.

Источник изображения: Tom’s Hardware Guide

На рынке клиентских процессоров в целом AMD контролирует около 19,7%, её доля в годовом сравнении выросла почти на треть. Если рассматривать все x86-совместимые процессоры, то на долю AMD приходится 18,3% рынка. Это самые высокие показатели с четвёртого квартала 2013 года.