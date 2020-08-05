Аналитики DigiTimes Research сформировали достаточно интересный прогноз на специфику экспансии смартфонов с поддержкой 5G в этом году. По их мнению, за весь год будет отгружено около 250 млн аппаратов с поддержкой сетей пятого поколения, в глобальном масштабе их доля достигнет 20% рынка. Нюанс заключается в том, что две трети всего количества 5G-смартфонов в этом году будут реализованы в Китае. Соответственно, за пределами КНР доля смартфонов с поддержкой 5G по итогам года не превысит 10%.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Зато в самом Китае более половины всех поставленных на рынок в этом году смартфонов будут поддерживать 5G. Это в какой-то степени позволит сгладить сокращение объёмов продаж смартфонов в целом. В мировых масштабах рынок должен по итогам года сжаться на 15,2%, а в Китае этот показатель не превысит 10,3%. За пределами Китая объёмы продаж всех смартфонов сократятся на 17,1%. Во втором квартале снижение составило 25,9%, но порождённый пандемией кризис в дальнейшем должен будет частично компенсироваться началом экспансии сетей 5G. За пределами Китая процесс будет продвигаться медленнее, поскольку на трудности эпидемиологического характера наслаивается настойчивое желание властей США ограничить распространение оборудования Huawei в сетях 5G.