На квартальной отчётной конференции руководство Apple не стало скрывать, что связывает с третьим кварталом надежды на сохранение высокого спроса на планшеты и ноутбуки. Аналогичной точки зрения применительно к планшетам всех марок придерживаются и специалисты DigiTimes Research. Второй квартал уже продемонстрировал рост объёмов реализации планшетов на 21,3% в годовом сравнении и на 60,5% в последовательном. Эти устройства, в последние годы стабильными темпами теряющие популярность, оказались востребованы для дистанционного обучения в период самоизоляции.

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Источник изображения: Apple

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Apple удалось остаться крупнейшим поставщиком планшетных компьютеров. Выпускающая продукцию этой марки Foxconn во втором квартале обеспечила более половины экспорта планшетов с предприятий, контролируемых тайваньскими компаниями. Samsung заняла второе место, за ней следует Huawei, интернет-гиганту Amazon удалось сместить Lenovo на пятое место. Устройства с диагональю дисплея 10 дюймов и более формировали 80% рынка, более компактные могут отыграть пару процентных пунктов в третьем квартале стараниями Amazon. В целом, третий квартал для рынка планшетов должен характеризоваться высоким спросом, как считают аналитики DigiTimes Research.