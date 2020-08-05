Ресурс FanlessTech приводит интересное толкование выдержки из годового отчёта Compal, связанное с планами Intel по выпуску процессоров класса Atom в настольном сегменте. Источнику стало известно, что материнские платы ASRock на основе 14-нм процессоров Gemini Lake Refresh, представленных в конце 2019 года, в очередной раз задерживаются с выходом на рынок.

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Источник изображения: FanlessTech

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В майском отчёте Compal говорится, что дебют 10-нм процессоров Jasper Lake с архитектурой Tremont намечен на четвёртый квартал текущего года. Вполне возможно, ASRock просто утратила интерес к более старым процессорам Gemini Lake Refresh в свете скорого выхода их преемников. Не нужно списывать со счетов и дефицит бюджетных процессоров, который мешал ASRock выпустить соответствующие материнские платы раньше. На недавней отчётной конференции глава Intel заявил, что с дефицитом бюджетных процессоров марки покончено, и это позволит компании восстановить часть утраченных рыночных позиций.