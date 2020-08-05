Последнее упоминание о продукции южнокорейской марки Nofan в нашей новостной ленте датируется 2014 годом, а многие читатели о существовании такого производителя пассивных систем охлаждения процессоров даже и не помнят. Корейская компания пыталась делать ставку на оригинальный дизайн, из-за чего её охладители внешне напоминали корзины из медной проволоки. Ключевая концепция отражалась и в торговой марке – радиаторы были лишены вентиляторов, процессор должен был охлаждаться полностью бесшумно.

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Источник изображения: FanlessTech

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Теперь ресурс FanlessTech сообщает, что ожидать появления новинок марки Nofan бессмысленно. Южнокорейская компания окончательно прекратила свою деятельность. Высокий уровень цен и слабо развитая сеть дистрибуции продукции предопределили подобный исход.