Курс акций AMD обновил исторический максимум, капитализация приблизилась к $100 млрд
Хотя накануне о неизбежности превращения AMD в компанию с рыночной капитализацией $100 млрд больше всего говорили представители Bank of America, реально курс акций подтолкнули к новому рекорду специалисты Jefferies, заявившие о способности AMD в ближайшие два-три года занять до 30% рынка серверных процессоров. Через пять лет, по мнению авторов прогноза, AMD сможет занять до 50% рынка.
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Естественно, оптимизм инвесторов усугубило заявление о том, что в обозримом будущем Intel не удастся наверстать отставание от TSMC в технологической сфере. Эксперты Jefferies достаточно оригинально объясняют успех TSMC концентрацией на выпуске процессоров для смартфонов, которые гораздо богаче по ассортименту, и обычно используют передовую литографию самыми первыми.
Подняв прогноз по курсу акций AMD до $95, аналитики спровоцировали его рост до $85, почти на 10%. В ходе вчерашних торгов был обновлён очередной исторический максимум ($85,81), а капитализация AMD вплотную приблизилась к психологически важной отметке в $100 млрд.
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