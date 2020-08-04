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Топ-4 смартфона Blackview с защитой от воды по лучшей цене

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Смартфон – это та вещь, с которой люди практически не расстаются. Куда бы вы ни отправлялись, в сумке, кармане или просто в руке всегда находится умный телефон. Но летом, когда хочется пойти отдохнуть на пляж, приходится переживать за то, чтобы в корпус смартфона не попала вода. С моделями китайской компании Blackview эта проблема обойдёт вас стороной.



В ассортименте производителя из Поднебесной есть немало смартфонов, которые имеют защиту от воды по стандартам IP68, IP67 и IP69K. Это означает, что устройство можно погружать под воду глубину 1-2 метра на несколько минут в зависимости от степени защиты, и это никак не отразится на его работоспособности.



Кроме того, телефоны Blackview могут похвастаться защитой по стандарту американской MIL-STD-810G. Они не боятся пыли, падений и экстремально высоких/низких температур. В этой статье мы кратко рассмотрим четыре лучших таких смартфона в ассортименте известного бренда.



Начнём с Blackview BV9900 Pro. Это флагманская модель компании, которая может похвастаться тепловизором, установленным на тыльной панели. За фото- и видеосъёмку отвечает 48-мегапиксельный оптический модуль на базе сенсора формата ½ дюйма от Sony.



Смартфон оборудован 12-нанометровым однокристальным процессором Helio P90 производства MediaTek. Мобильный чип дополнен 8 ГБ оперативной памяти, а накопитель может вмещать до 128 ГБ данных. На лицевой стороне устройства обосновался дисплей Full HD+, диагональ которого составляет 5,84 дюйма. Его прикрывает стекло пятого поколения компании Corning.

В состав устройства входят сенсор измерения частоты сердечных сокращений, барометр, чип NFC с поддержкой Google Pay и модемная плата для работы в сетях 4G VoLTE. Программной платформой выступает ОС Android 9.0 Pie. В ближайшее время Blackview BV9900 Pro получит обновление с операционной системой Android 10. Также стоит отметить режим Ice Mode, в котором смартфон может без проблем работать при температуре до -30 градусов.

Рекомендованная стоимость модели составляет 550 долларов. До 5 августа текущего года цена Blackview BV9900 Pro снижена до 440 долларов.

Следующая модель называется Blackview BV6300 Pro. Это самый тонкий защищённый смартфон. Его толщина составляет 11,6 мм. Модель оборудована аккумулятором на 4380 мА*ч и 5,7-дюймовой панелью. Вычислительным центром выступает однокристальная система Helio P70, изготовленная по нормам 12-нанометровой технологии.



Телефон несёт на борту 5,7-дюймовый дисплей и работает под управлением операционной системы Android 10. На тыльной стороне установлена основная камера с четырьмя модулями. Её венцом выступает 16-Мп сенсор Sony. Также отметим поддержку ночного режима и наличие широкоугольной оптики.

Blackview BV6300 Pro можно купить примерно за 225 долларов по акции. В обычный день цена составляет 270 долларов. За эти деньги смартфон предлагает 6 ГБ оперативной памяти, 128 энергонезависимой и поддержку Dual 4G VoLTE.

Третий смартфон – Blackview BV9800 Pro. Это ещё один аппарат с тепловизором на задней стороне. Камера на 48 Мп с матрицей от Sony тоже предусмотрена. Аппаратная платформа строится вокруг чипсета Helio P70, а питание ему и всей электронике обеспечивает АКБ ёмкостью 6580 мА*ч.



На лицевой панели смартфона установлена матрица формата Full HD+ размером 6,3 дюйма по диагонали. Прикрывает её стекло Gorilla Glass от Corning. На борту также имеется чип NFC с поддержкой Google Pay, а модем LTE обеспечивает работу в сетях 4G.

Blackview BV9800 Pro можно купить за 400 долларов по акции вместо стартовых 500 долларов. Предлагается модель в модификации с 6 ГБ ОЗУ и постоянным запоминающим устройством вместимостью 128 ГБ.

Наконец, последний аппарат – Blackview BV6900. Он не имеет термальной камеры, но может похвастаться парой 16-мегапиксельных модулей Samsung на тыльной панели и спереди. К ключевым параметрам можно отнести NFC, аккумулятор на 5580 мА*ч и 12-нанометровый чипсет Helio P25. Матрицу 5,84” FHD+ прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения.



Blackview BV6900 является представителем среднебюджетного класса. Он комплектуется накопителем на 64 ГБ в паре с 4 ГБ оперативной памяти, а цена снижена на треть и составляет 200 долларов по акции.

ВСЕ ЗАЩИЩЁННЫЕ СМАРТФОНЫ BLACKVIEW

В качестве бонуса в завершение пару абзацев уделим умным часам компании, которые имеют защиту от воды. Они называются Blackview X1 и X2. Оригинальные часы – первый носимый гаджет производителя. Они были анонсированы в 2019 году. Модель второго поколения появилась в прошлом месяце.

Часы оборудованы 1,3-дюймовыми панелями диагональю 1,3 дюйма. Корпус имеет защиту от воды 5ATM, т.е. гаджет выдержит погружение под воду на глубину до 50 метров. Время автономной работы составляет 10 дней в обычном режиме использования и 45 дней при отключении всех умных функций. Blackview X2 и X1 имеют сенсор измерения ЧСС, отслеживают активность и могут выполнять мониторинг сна.
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