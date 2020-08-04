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Чтобы не было обидно: дефицит процессоров теперь у AMD

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На квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) признавалась, что компания испытывает некоторые проблемы с увеличением объёмов заказов на выпуск собственной 7-нм продукции силами TSMC, но на клиентах это пока никак не сказывается. Если верить откровениям небольшого производителя ноутбуков на страницах Reddit, проблем пока нет только у крупных клиентов AMD. Те, что помельче, уже начали испытывать дефицит мобильных процессоров для сборки ноутбуков.

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Источник изображения: XMG

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Представители XMG убеждены, что вслед за ограничением количества поставляемых мобильных процессоров вырастут цены. Компания Intel больше года страдала от дефицита мобильных процессоров, потому что выпускать их было не так выгодно, как серверные или старшие настольные. Интересно, что руководство Intel надежды на реванш на недавней квартальной конференции связывало именно с мобильным сегментом, который она наконец-то в состоянии насытить. Похоже, дефицит процессоров AMD только облегчит задачу конкуренту.

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amd intel ноутбуки xmg
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