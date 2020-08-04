На активы Arm претендуют Samsung и партнёры
Издание The Korea Times изложило своё представление о подготовке к сделке по продаже активов британского холдинга ARM, который в 2016 году перешёл под контроль японской корпорации SoftBank за $32 млрд. Во-первых, купить ARM полностью за такую же сумму NVIDIA не сможет – банально не хватит денег, и в случае необходимости часть суммы пришлось отдавать бы собственными акциями, которые достались бы SoftBank. Во-вторых, купить ARM компания NVIDIA не сможет из-за возражений антимонопольных органов многих стран, которые неизбежно возникнут.
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Зато у корейской компании Samsung Electronics есть жизнеспособный, по мнению местных СМИ, план. Собрав консорциум компаний, готовых вложиться в активы ARM, сама Samsung потратится примерно на 3-5% акций разработчика процессорных архитектур, что должно позволить ей получить некоторые льготы при выплате лицензионных отчислений. Утверждается, что SoftBank требует за активы ARM уже не менее $41 млрд.
Инвестиционные консорциумы не раз создавались для получения контроля над нужными технологиями или источниками компонентов. В 2012 году сама Samsung принимала участие в финансировании разработки холдингом ASML литографических сканеров для EUV-технологии. Позже группа различных компаний выкупила активы Toshiba Memory – ныне Kioxia, чтобы не потерять доступ к микросхемам твердотельной памяти. В случае с ARM мотивы потенциальных инвесторов должны быть схожими. Группе компаний получить одобрение антимонопольных органов будет проще, чем одной.
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