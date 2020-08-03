SoftBank тратит на выкуп акций миллиарды долларов, получаемые от продажи активов
Намерения SoftBank выгодно реализовать часть активов ARM с привлечением NVIDIA в последние дни активно обсуждались на уровне слухов, но не следует забывать, что вероятная сделка является лишь одной из многих, направленных на пополнение бюджета японской корпорации. В совокупности, SoftBank рассчитывает выручить от продажи активов около $42,5 млрд, чтобы не только покрыть убытки от инвестиций в WeWork и Uber, но и продолжить выкуп собственных акций в соответствии с намеченным ранее планом.
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Важно уточнение делает в этом вопросе Reuters. С начала июля по этот понедельник SoftBank удалось потратить на выкуп акций $3,8 млрд. Всего с марта на аналогичные нужды было потрачено $9,5 млрд. В обозримом будущем на выкуп собственных акций SoftBank потратит ещё около $14 млрд.
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По сути, японская корпорация распродаёт сторонние активы, чтобы вложиться в собственные акции. Состоится ли сделка с NVIDIA, которая снова сделает SoftBank одним из крупных акционеров этого разработчика графических процессоров, пока сказать сложно. Для этого нужно знать, какие цели для руководства SoftBank являются приоритетными.
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