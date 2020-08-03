Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первоначально Intel планировала окончательно перейти на 10 нм в 2021 году

2
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

В середине мая контрактный производитель ноутбуков Compal Electronics опубликовал годовой отчёт, в котором традиционно без доли стеснения обнародовал известные ему факты о планах Intel по выпуску центральных процессоров на два ближайших года. От этого отчёта ещё веяло надеждой на выход 14-нм процессоров Rocket Lake в текущем году.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Источник изображения: Compal Electronics

реклама

Кроме того, в документе утверждалось, что на 2021 год у Intel была запланирована единственная премьера – выпуск 10-нм процессоров Alder Lake, а вот 14-нм потребительские процессоры она в этот период представлять не планировала. После недавних признаний Intel в задержке с освоением 7-нм техпроцесса можно ожидать увеличения жизненного цикла как 14-нм, так и 10-нм техпроцессов, а потому опубликованная Compal информация с мая успела устареть.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel rocket lake alder lake
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Первоначально Intel планировала окончательно перейти на 10 нм в 2021 году
2
Немецкий реванш Comet Lake: процессор Intel Core i7-10700K вошёл в десятку самых популярных
2
Обновлению ложного рекорда разгона памяти способствовал россиянин
2
Apple покупает компании, чтобы получить доступ к технологиям и услугам
18
Подрядчики Apple рассчитывают на поддержку властей Индии при организации сборки iPhone в этой стране
3
SMIC будет производить в Пекине микросхемы, а не кремниевые пластины
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
24 июля 2020 24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
21 июля 2020 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Я все ещё покупаю процессоры Intel
227
Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100
87
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
45
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть вторая
8
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
54
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
34
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
7

Сейчас обсуждают

grinberg
10:31
Пока нет 3000 серии.2060 новая карта.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
Leshiy2371
10:28
В HAF Evo влезает как раз АТХ платы - смотри спецификации А я бы собрал системку на мАТХ с РЗ-3300Х+1660(2070) в Кубике Аэрокул и продал бы свой 2700Х на Х470 Gaiming+.
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
Andrey Ilin
10:24
16Gb у 3080Ti? Это уже что-то новенькое.
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti – наиболее актуальная информация – сроки выхода, производительность, цены и технические характеристики
Стенли Твидл
10:24
>Новое с магазина всегда лучше. чем лучше ? дикими ценниками видеокарт, нерелевантных к нашему "крымскому " рублю? ценники на технику из-за курса бакса абсолютно нелепые. вспомните, раньше вы могли ку...
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
8k_480Hz
10:24
Тоже только ради этого коммента зашёл в новость))))
Первоначально Intel планировала окончательно перейти на 10 нм в 2021 году
Leshiy2371
10:23
Зилот - 50 тысяч вкусов помойки...
Sony готовит двухпроцессорную модель PlayStation 5 Pro – в 2 раза больше памяти и производительность 4К@60fps в любых играх
E1nher1
10:23
30% с учётом НДС.
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
Муртаза-Али Магомедов
10:23
это на 4.3 пока память гоняю
Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100
Bratken
10:22
да я вот так же думал. РДР2 взял в EGS за 1350 с распродажи со скидосом в 650р. За 2000 я до сих пор ни одной игры не купил. Только проги, разве что по 40-60$. Реально психологический какой-то порог, ...
В России значительно подорожали PC-версии некоторых AAA-игр от Ubisoft
Project_Raiden
10:21
Мой путь с Nvidia начался очень давно, и не таков уж краток (с 2000 года) : (1ю карту не помню.) > GeForce 4 Ti 4200 > FX5200 > GT7300 > 9800GT > 560TI > (продал свой ПК и путь начался вновь) > GT320...
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем