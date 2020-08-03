В середине мая контрактный производитель ноутбуков Compal Electronics опубликовал годовой отчёт, в котором традиционно без доли стеснения обнародовал известные ему факты о планах Intel по выпуску центральных процессоров на два ближайших года. От этого отчёта ещё веяло надеждой на выход 14-нм процессоров Rocket Lake в текущем году.

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Источник изображения: Compal Electronics

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Кроме того, в документе утверждалось, что на 2021 год у Intel была запланирована единственная премьера – выпуск 10-нм процессоров Alder Lake, а вот 14-нм потребительские процессоры она в этот период представлять не планировала. После недавних признаний Intel в задержке с освоением 7-нм техпроцесса можно ожидать увеличения жизненного цикла как 14-нм, так и 10-нм техпроцессов, а потому опубликованная Compal информация с мая успела устареть.