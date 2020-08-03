Первоначально Intel планировала окончательно перейти на 10 нм в 2021 году
В середине мая контрактный производитель ноутбуков Compal Electronics опубликовал годовой отчёт, в котором традиционно без доли стеснения обнародовал известные ему факты о планах Intel по выпуску центральных процессоров на два ближайших года. От этого отчёта ещё веяло надеждой на выход 14-нм процессоров Rocket Lake в текущем году.
реклама
реклама
Кроме того, в документе утверждалось, что на 2021 год у Intel была запланирована единственная премьера – выпуск 10-нм процессоров Alder Lake, а вот 14-нм потребительские процессоры она в этот период представлять не планировала. После недавних признаний Intel в задержке с освоением 7-нм техпроцесса можно ожидать увеличения жизненного цикла как 14-нм, так и 10-нм техпроцессов, а потому опубликованная Compal информация с мая успела устареть.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила