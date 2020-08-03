Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Немецкий реванш Comet Lake: процессор Intel Core i7-10700K вошёл в десятку самых популярных

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Известный своими регулярными отчётами по структуре продаж процессоров немецкого интернет-магазина MindFactory.de энтузиаст Ingebor свежими данными разродился только к концу выходных, поэтому статистику июля ещё успели изучить не все новостные ресурсы.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Источник изображения: Imgur, Ingebor

реклама

Одно из главных откровений месяца – это увеличение доли продукции Intel с 13 до 15% в последовательном сравнении, а также укрепление позиций процессоров этой марки в стоимостном выражении – с 17 до 19%. Таким образом, доля процессоров AMD в натуральном выражении теперь не превышает 85%.

реклама

Источник изображения: Imgur, Ingebor

реклама

В модельном рейтинге явно прибавил восьмиядерный Intel Core i7-10700K нового семейства Comet Lake-S. В показателях выручки он за месяц продвинулся с восьмого места на четвёртое.

Источник изображения: Imgur, Ingebor

В количественных показателях Core i7-10700K тоже продвинулся на четыре позиции, но занял лишь седьмое место.

Источник изображения: Imgur, Ingebor

Опять же, это единственный процессор Intel, вошедший в десятку самых популярных в июле. Для майского дебютанта это очень хороший результат. В целом, примерно 40% продаж процессоров Intel в магазине MindFactory приходилось именно на представителей семейства Comet Lake.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel lga 1200 comet lake статистика core i7-10700k mindfactory
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Немецкий реванш Comet Lake: процессор Intel Core i7-10700K вошёл в десятку самых популярных
+
Обновлению ложного рекорда разгона памяти способствовал россиянин
1
Apple покупает компании, чтобы получить доступ к технологиям и услугам
18
Подрядчики Apple рассчитывают на поддержку властей Индии при организации сборки iPhone в этой стране
3
SMIC будет производить в Пекине микросхемы, а не кремниевые пластины
3
SoftBank снова может стать акционером NVIDIA
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
24 июля 2020 24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
21 июля 2020 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Я все ещё покупаю процессоры Intel
226
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100
82
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
45
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть вторая
8
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
52
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
+

Сейчас обсуждают

Kasteomind
09:00
Какой однако низко уровневый тролль попался.
В России значительно подорожали PC-версии некоторых AAA-игр от Ubisoft
owzod
08:58
ну вы знатный игроман.) у многих на встройке все - оки)
Представлены две оптимальные сборки быстрых игровых ПК для Cyberpunk 2077 от экспертов Рcgamesn
Blakis
08:57
Вопрос какие отличьно тащит на максимальных настройках. Да и одному 60 fps хватает, а другому 100-120 это минимум. Шиморо смотрю, далеко не все игры идут на хорошом fps, иногда бомбит что проседает до...
Представлены две оптимальные сборки быстрых игровых ПК для Cyberpunk 2077 от экспертов Рcgamesn
Хасус
08:55
Пфф 1660 моя FHD на высоких держит
Представлены две оптимальные сборки быстрых игровых ПК для Cyberpunk 2077 от экспертов Рcgamesn
owzod
08:54
хотя бы рдр2)))
Представлены две оптимальные сборки быстрых игровых ПК для Cyberpunk 2077 от экспертов Рcgamesn
Кирилл Чулыгин
08:50
Мне одному кажется не очень умным поступок 4790 менять на 2700к? даже разогнанный в щи до 5ггц 2700k дает прирост всего 5-10 фпс в сравнении со стоковым 4790, но это древняя платформа, возросший тдп, ...
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
Кошевой Евгений
08:48
Я думал уже на редми 7 миюай 12 прислали или 10 андроид а это у автора поста паранойя какая то
Redmi 5 и Redmi 7 пополнили список устройств Xiaomi на базе Paranoid Android Quartz 4
Роман Абызов
08:42
какие не тащит?
Представлены две оптимальные сборки быстрых игровых ПК для Cyberpunk 2077 от экспертов Рcgamesn
Руслан Сергеевич
08:41
Vermeer очень даже интересен, потому что это zen 3. А zen2 c графикой это Renoir.
Наиболее полная информация о настольных процессорах Ryzen 4000-й серии – производительность, линейка и сроки выхода
Dmitry Mitry
08:40
Я за последние 5 лет купил три игры от убисофт, за 500р на распродаже. Больше они не стоят
В России значительно подорожали PC-версии некоторых AAA-игр от Ubisoft
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем