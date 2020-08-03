Известный своими регулярными отчётами по структуре продаж процессоров немецкого интернет-магазина MindFactory.de энтузиаст Ingebor свежими данными разродился только к концу выходных, поэтому статистику июля ещё успели изучить не все новостные ресурсы.

реклама

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Источник изображения: Imgur, Ingebor

реклама

Одно из главных откровений месяца – это увеличение доли продукции Intel с 13 до 15% в последовательном сравнении, а также укрепление позиций процессоров этой марки в стоимостном выражении – с 17 до 19%. Таким образом, доля процессоров AMD в натуральном выражении теперь не превышает 85%.

реклама

Источник изображения: Imgur, Ingebor

реклама

В модельном рейтинге явно прибавил восьмиядерный Intel Core i7-10700K нового семейства Comet Lake-S. В показателях выручки он за месяц продвинулся с восьмого места на четвёртое.

Источник изображения: Imgur, Ingebor

В количественных показателях Core i7-10700K тоже продвинулся на четыре позиции, но занял лишь седьмое место.

Источник изображения: Imgur, Ingebor

Опять же, это единственный процессор Intel, вошедший в десятку самых популярных в июле. Для майского дебютанта это очень хороший результат. В целом, примерно 40% продаж процессоров Intel в магазине MindFactory приходилось именно на представителей семейства Comet Lake.