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Обновлению ложного рекорда разгона памяти способствовал россиянин

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Пока зарубежные оверклокеры бьются за первое место в рейтинге экстремального разгона памяти, используя одиночные модули памяти и жидкий азот, российский новичок 0th3r в очередной раз доказал уязвимость системы регистрации результатов HWBot, выдав разгон памяти до DDR4-3733 за вдвое больший.

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Источник изображения: HWBot

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В материнской плате Asus Z170-PRO были установлены инженерный образец процессора Intel Core i7-6400T и пара модулей памяти G.Skill объёмом по 8 Гбайт, которые работали в двухканальном режиме DDR4-3733 при значениях таймингов 15-15-15-32-1.

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Источник изображения: HWBot

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На мировой рекорд, естественно, это не тянет, поэтому по мере пробуждения модераторов HWBot сомнительное достижение россиянина с вершины рейтинга разгона DDR4 исчезнет.

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экстремальный разгон ddr4 разгон памяти
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