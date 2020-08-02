Apple покупает компании, чтобы получить доступ к технологиям и услугам
На уходящей неделе американские конгрессмены подвергли допросу руководство Alphabet, Facebook, Amazon и Apple с целью анализа их деятельности на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Как пояснил в интервью CNBC глава Apple Тим Кук (Tim Cook), к его компании вопросов по стратегии в области поглощений у представителей властей не было.
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По словам Кука, это объясняется стремлением Apple покупать другие компании не ради устранения конкурентов, а чтобы получить доступ к нужным технологиям и услугам. Достаточно вспомнить, что разработкой процессоров Apple занимаются выходцы из P.A. Semi, которую компания купила в 2008 году, а многие функциональные возможности современных iPhone появились в результате покупки разработчиков профильных технологий – от Touch ID до анимированных эмодзи. В определённые этапы своего развития Apple покупала по одной компании каждые несколько недель, просто подобные сделки не всегда становятся достоянием общественности. Располагая почти $200 млрд на счетах, Apple может себе позволить такой путь развития.
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