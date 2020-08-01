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Apple удалось стать самой дорогой публичной компанией мира

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Руководство Apple на квартальной конференции призналось, что само не ожидало таких успешных продаж iPhone в минувшем квартале. На текущий квартал основные ставки делаются на iPad и Mac, которые продолжают страдать от дефицита из-за высокого спроса, и даже известия о задержке поставок новых iPhone на несколько недель не омрачили настроения инвесторов. Как отмечает Reuters, по итогам пятничных торгов курс акций Apple вырос более чем на 10%, сделав компанию самой дорогой из представленных на публичном рынке.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Капитализация Apple превысила $1,82 млрд, увеличившись на сутки сразу на $172 млрд. Последний раз подобное изменение наблюдалось 13 марта, а всего за последние 12 месяцев курс акций Apple вырос на 84%. Теперь по величине капитализации Apple превосходит Saudi Aramco, которая вышла на публичное размещение акций в прошлом году, в пике достигая более $2 трлн капитализации, но в дальнейшем курс акций нефтяного гиганта неуклонно снижался.

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Миш Ганимед
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Автор,горят не чипы а сами карты,а это никак не Нвидиа
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Misha NN
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Амд головного мозга.
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Alexshanghai IntelAmdov
07:57
Причина четвертая: мой личный опыт Единственная видеокарта от NVIDIA, которой я владел - это GeForce 8800 GTS 640 Мб. ЛОЛ о чем вообще автор пишет, если у него была всего одна карта донная?))) клоун.
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Alexshanghai IntelAmdov
07:55
это бизнес и ничего личного.
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Юра Репченко
07:53
Это так. А про старые тут же забывают.
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Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Alexshanghai IntelAmdov
07:52
а что берут не нищие? вот какую то бабу пиарят купила ламборджини.. за 20 лямов. вот я понимаю, не нищая.. а все эти муки выбора на 300-500 баксов это бабкин смех
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Юра Репченко
07:51
2й пункт чистая правда. Достаточно глянуть где был 1080ti. В момента выхода он от конкурента 2080 низпустился до карты уровня между 2070 и 2070s.
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Alexshanghai IntelAmdov
07:50
ну чего ты сразу с козырей пошел?
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Bruno Cat
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