Apple удалось стать самой дорогой публичной компанией мира
Руководство Apple на квартальной конференции призналось, что само не ожидало таких успешных продаж iPhone в минувшем квартале. На текущий квартал основные ставки делаются на iPad и Mac, которые продолжают страдать от дефицита из-за высокого спроса, и даже известия о задержке поставок новых iPhone на несколько недель не омрачили настроения инвесторов. Как отмечает Reuters, по итогам пятничных торгов курс акций Apple вырос более чем на 10%, сделав компанию самой дорогой из представленных на публичном рынке.
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Капитализация Apple превысила $1,82 млрд, увеличившись на сутки сразу на $172 млрд. Последний раз подобное изменение наблюдалось 13 марта, а всего за последние 12 месяцев курс акций Apple вырос на 84%. Теперь по величине капитализации Apple превосходит Saudi Aramco, которая вышла на публичное размещение акций в прошлом году, в пике достигая более $2 трлн капитализации, но в дальнейшем курс акций нефтяного гиганта неуклонно снижался.
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