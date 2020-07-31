Акции AMD за пять дней подорожали на 31%
Казалось бы, все стимулирующие информационные поводы себя уже исчерпали после публикации квартальных отчётов главного конкурента и самой компании AMD, но после открытия торгов в пятницу акции этого разработчика центральных и графических процессоров продолжают свой рост. Сейчас они торгуются на отметке $78,2, а накануне достигли очередного исторического максимума - $78,96. Впервые величина капитализации компании превысила $91 млрд.
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Возможно, уверенности инвесторам придают квартальные отчёты компаний «большой четвёрки», которые являются крупными потребителями серверных процессоров AMD. Amazon, Facebook и Google продемонстрировали положительную динамику финансовых показателей в тех видах деятельности, которые связаны с «облачной» инфраструктурой. Сама AMD накануне призналась, что продажи в серверном сегменте обеспечили 20% совокупной выручки компании, а доля её процессоров на этом рынке стала измеряться двузначными показателями в процентах.
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