Казалось бы, все стимулирующие информационные поводы себя уже исчерпали после публикации квартальных отчётов главного конкурента и самой компании AMD, но после открытия торгов в пятницу акции этого разработчика центральных и графических процессоров продолжают свой рост. Сейчас они торгуются на отметке $78,2, а накануне достигли очередного исторического максимума - $78,96. Впервые величина капитализации компании превысила $91 млрд.

реклама

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Источник изображения: Seeking Alpha

реклама

Возможно, уверенности инвесторам придают квартальные отчёты компаний «большой четвёрки», которые являются крупными потребителями серверных процессоров AMD. Amazon, Facebook и Google продемонстрировали положительную динамику финансовых показателей в тех видах деятельности, которые связаны с «облачной» инфраструктурой. Сама AMD накануне призналась, что продажи в серверном сегменте обеспечили 20% совокупной выручки компании, а доля её процессоров на этом рынке стала измеряться двузначными показателями в процентах.