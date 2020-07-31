Компания NVIDIA лишь в мае этого года представила свой первый 7-нм графический процессор, но он для использования в играх не предназначен, поэтому в сфере разгона игровых видеокарт единственным носителем 7-нм технологии остаётся семейство видеокарт AMD Navi, если не считать первенца предыдущего поколения по имени Radeon VII. В руках оверклокера MTB Scotland графическая плата Radeon RX 5700 XT разогналась до 2360/15792 МГц при помощи водоблока.

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Источник изображения: HWBot, MTB Scotland

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В тесте Unigine Superposition 8K это позволило занять второе место в модельном зачёте с результатом 3567 баллов. В связке с видеокартой работал центральный процессор AMD Ryzen 9 3900X, который тоже охлаждался водоблоком. На частоте 4.3 ГГц он сохранял активность всех 12 ядер и 24 потоков. На первом месте в этом тесте находится видеокарта Radeon RX 5700 XT, которой удалось достичь частоты графического процессора 2450 МГц с использованием жидкого азота.