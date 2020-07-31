Довольно пресный с точки зрения перспектив развития отрасли и скупой на откровения о планах компании квартальный отчёт Apple издание CNBC пытается раскрасить упоминанием о том, что минувший фискальный квартал компания завершила с запасом денежных средств в размере $193,8 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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В предыдущем квартале Apple располагала $192,8 млрд, а годом ранее - $210,6 млрд. Сейчас не самое благоприятное время для наращивания денежных запасов: самоизоляция и пандемия увеличили непрофильные расходы компании, а с прошлого года Apple начала развивать новые виды бизнеса типа трансляции телевизионных шоу и сериалов. Эксклюзивный контент потребовал роста затрат. Впрочем, как призналось на отчётной конференции руководство Apple, съёмки шоу в Калифорнии пришлось приостановить из-за пандемии.

За последние девять месяцев Apple потратила $13,8 млрд на исследования и разработки. К концу этого года компания обещает начать поставки первого компьютера семейства Mac на основе процессора собственной разработки. Неофициальные источники поговаривают и о возможности анонса «умных» очков марки уже в текущем году.